Соболев и Понсе выйдут с первых минут у «Спартака» на матч против ЦСКА
30 июня 2020, 19:18
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена».
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Рассказов, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон — Зобнин, Умяров, Бакаев — Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов, Ларссон.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.
Щенников, Кучаев и Чалов — в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»
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Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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