Соболев и Понсе выйдут с первых минут у «Спартака» на матч против ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена».

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Рассказов, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон — Зобнин, Умяров, Бакаев — Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов, Ларссон.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.

Щенников, Кучаев и Чалов — в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»