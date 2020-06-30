Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России против «Спартака», сообщает пресс-служба армейцев. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена».

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Обляков, Марадишвили, Кучаев, Влашич — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон.

Отметим, что главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко будет руководить действиями команды после возвращения из Белоруссии и пропуска матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) по состоянию здоровья.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.

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