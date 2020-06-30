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Щенников, Кучаев и Чалов — в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»

30 июня 2020, 19:15
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России против «Спартака», сообщает пресс-служба армейцев. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена».

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Обляков, Марадишвили, Кучаев, Влашич — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон.

Отметим, что главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко будет руководить действиями команды после возвращения из Белоруссии и пропуска матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) по состоянию здоровья.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.

ЦСКА — Спартак

Соболев и Понсе выйдут с первых минут у «Спартака» на матч против ЦСКА

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13309.html

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Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
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