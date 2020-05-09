Собеседование с Геркусом на работу в «Локомотив» проводил Аркадий Дворкович

Бывший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман рассказал в интервью «СЭ», что одно из собеседований с будущим президентом Ильей Геркусом на работу в клубе проводил известный политик Аркадий Дворкович.

— В мое время в клубе никакого понимания, что Олег Белозеров — страстный болельщик, не было, — сказал Гоберман. — Это ни в коем случае нельзя вменить ему в вину — человек управляет огромной монополией, и главное, чтобы в ней все хорошо работало. Тем не менее ключевые решения мимо него не проходили. Это говорит о его понимании, что это — важно.

Если бы было не так — работала бы другая концепция, которая выглядит вполне здравой. «РЖД» — огромная структура, и ее руководителю есть чем заниматься, помимо футбола. И он целиком делегирует это неким лицам, например, совету директоров во главе с Мещеряковым. Но тогда почему ключевые решения о назначениях и увольнениях тренера и гендиректора клуба визируются Белозеровым? А одно из собеседований с Геркусом проводил даже не он, а Аркадий Дворкович, на тот момент — председатель совета директоров «РЖД».

Структура абсолютно размытая. И неясно, кто несет ответственность. Получается так: все, кто ниже Белозерова, хотят спихнуть ее друг на друга. Это осознанный выбор структуры, при которой никто не может понять, кто принимает решения? Отсюда ведь и происходит вся эта мышиная возня. (Игорь Рабинер)

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