Смородская: «Николича рано увольнять. В Лиге чемпионов он выступил лучше Семина»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера железнодорожников Марко Николича.

— От работы Николича есть положительные эмоции? Многие считают, что он выезжает на багаже Юрия Палыча.

— Я так не считаю. Абсолютно не считаю, это непрофессиональное мнение. Он очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Он знал соперника. И хотя состав был не оптимальным — тот же Баринов в центре поля был нужен — и даже с ним они показали прекрасный сконцентрированный футбол, с контролем мяча. Осечка с «Зальцбургом» была опять же недооценкой — считали, что после таких грандов «Зальцбург» легко пройдут. За это были жестоко наказаны.

— Вы сказали, что Николич хорошо подготовил команду к Лиге чемпионов. Но результат у него такой же, как у Семина в прошлом году — последнее место в группе.

— Только игра разная. Показали достойную игру, за команду не было стыдно.

— Николич выступил лучше Семина?

— Да.

— Илья Геркус после поражения от «Химок» сказал, что Николича можно увольнять. Согласны?

— Нет. Надо работать на трансферном рынке, усилять команду, сыгрываться. Смена тренера ничего не даст, это поспешное решение.

По итогам 19-ти туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, проиграв в заключительном туре 2020-го года «Химкам» (2:3). В группе Лиги чемпионов «Локо» занял последнее место, набрав 3 очка.

(Константин Колмаков)