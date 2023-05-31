Смолов: «Если Овечкин опять сыграет за «Динамо», то мы сделаем все, чтобы он снова забил»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов надеется, что хоккеист Александр Овечкин вновь сыграет за футбольную команду бело-голубых в товарищеском матче против одного из клубов медиалиги.

— Какой совет дадите Овечкину, чтобы он забил?

— Будем стараться сделать все возможное, чтобы он забил. Он получает удовольствие. Он любит футбол. Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем все, чтобы он забил.

Овечкин уже играл за футбольное «Динамо» летом 2022 года, тогда он забил один гол в матче против «Амкала» (5:0).

В среду, 31 мая, коммерческий директор «Динамо» Павел Манкин заявил, что клуб готов вновь пригласить нападающего хоккейного «Вашингтона» выступить за футбольную команду бело-голубых.