Смолов и Бузова согласились на баттл. В студию принесли гроб, футболист покормил девушку морковкой

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов и певица Ольга Бузова приняли участие в баттле "Comment out". Задача конкурса – выполнить стыдное задание или написать к постам других знаменитостей в Instagram случайный мерзкий комментарий.

Первое задание: полежать минуту в гробу или написать комментарий певцу Юркису. Смолов выбрал второе.

Второе задание: стоять 30 секунд в мокром кошачьем лотке и мяукать. Бузова написала блогеру Амирану Сардарову.

Третье задание: оплатить ремонт крыши дома культуры в селе Костин лог, Алтайский край. Смолов согласился и перевел 400 тысяч рублей.

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Четвертое задание: "овощной камшот". Бузова согласилась, чтобы Смолов потер ей морковку в рот.

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Пятое задание: изменить описание профиля в Instagram на "Научу правильно какать, восстановлю анальную ауру". Смолов отказался и вынужден был написать не менее мерзкий комментарий партнеру по сборной России Артему Дзюбе.

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Шестое задание: надеть костюм таракана и убегать от человека с тапком. Бузова согласилась.

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Седьмое задание: намазать солнцезащитным кремом мужчину в плавках. Смолов отказался и написал певице Виктории Боне: "Приезжай ко мне – понюхаешь кок*** с моей задницы, но без кок***".

Смолов и Бузова согласились на баттл.

Восьмое задание: отписаться от пяти известных людей в Instagram, написав в личные сообщения "Отписка на..." – в том числе бывшей супруге футболиста Виктории Лопыревой. Бузова согласилась. Бузова согласилась.

Под конец звезды вынуждены были связаться с несколькими знаменитостями и задать им неловкие вопросы. Досталось и российскому хоккеисту Илье Ковальчуку, которого Смолов спросил, стоит ли ему начать отношения с Ольгой Бузовой.

Бузова – лидер среди россиян по подписчикам в Instagram. У ее аккаунта – 16 миллионов читателей. У Смолова – 588 тысяч.