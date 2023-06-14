Смолов, Барриос и Николсон стали самыми подешевевшими футболистами РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

В тройку самых подешевших игроков вошли форвард «Спартака» Шамар Николсон (текущая стоимость — 4,5 миллиона евро), форвард «Динамо» Федор Смолов (3 миллиона евро) и полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (18 миллионов евро). Все они подешевели на 2 миллиона евро.

Ранее стало известно, что самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt стал защитник ЦСКА Виллиан Роша.