Защитник ЦСКА Роша стал самым подорожавшим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком с апреля этого года стал защитник ЦСКА Виллиан Роша, который теперь стоит 7 миллионов евро (+3,5 миллиона). Кроме того, в тройку вошли форвард «Зенита» Малком со стоимостью 30 миллионов евро (+3 миллиона) и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который стоит 12 миллионов евро (+3 миллиона).

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.