СМИ: У Кокорина было взыскание за мобильный телефон в камере

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, который был осужден на 1,5 года, имеет в характеристике взыскание, сообщает "Московский комсомолец". Указано, что это может помешать его условно-досрочному освобождению.
По информации издания, взыскание было наложено за найденный в камере мобильный телефон.
8 мая братья Кирилл и Александр Кокорины были осуждены на 1,5 года исправительной колонии общего режима, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - на 1 год и 5 месяцев.
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Дополнительная информация
https://www.mk.ru/social/2019/05/12/kokorin-otkazalsya-dosidet-v-khozotryade-rabotat-tam-ne-po-ponyatiyam.html
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