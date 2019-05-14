СМИ: У Кокорина было взыскание за мобильный телефон в камере

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, который был осужден на 1,5 года, имеет в характеристике взыскание, сообщает "Московский комсомолец". Указано, что это может помешать его условно-досрочному освобождению.

По информации издания, взыскание было наложено за найденный в камере мобильный телефон.

8 мая братья Кирилл и Александр Кокорины были осуждены на 1,5 года исправительной колонии общего режима, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - на 1 год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале