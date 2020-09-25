СМИ: «Спартак» предложил Хюсаю контракт на 5 лет с зарплатой почти 3 миллиона евро в год

«Спартак» намерен приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, утвреждает Tutto Napoli.

Московский клуб предлагает 7 миллионов евро «Наполи» за 26-летнего албанца. Неаполитанцы просят больше — 10 миллионов.

Самому Хюсаю предложен пятилетний контракт с зарплатой почти 3 миллиона евро за сезон, включая бонусы.

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 20 матчах итальянской серии А, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки.