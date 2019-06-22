СМИ: "Рома" получит 20 процентов от будущей продажи Понсе

В случае продажи "Спартаком" форварда Эсекиэля Понсе его бывший клуб "Рома" получит 20 процентов от суммы трансфера, сообщает TNT Sports.

Также источник подтверждает информацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио - "Спартак" выплатил "Роме" 3 миллиона евро, 40 процентов от трансфера получит "Ньюэллз Олд Бойз", откуда игрок перешел в 2015 году в римский клуб.

Портал transfermarkt.de оценивает Понсе в 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

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