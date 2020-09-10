Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов «Локомотива» и «Краснодара», сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, «Локомотив» сделал самое крупное предложение по игроку. «Локо» готов заплатить за него 15 миллионов евро. Клуб собирается потратить на футболиста средства, вырученные от продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».

Также полузащитником интересуется «Краснодар». Указано, что клуб направил казанцам официальное предложение с компенсацией в 10 миллионов евро. Пока детальных переговоров между клубами нет, все ограничено только предложением.

У Кварацхелии контракт с «Рубином» до 2024 года, но конкретной суммы отступных в соглашении игрока с клубом не прописано. Сам футболист всем доволен в Казани: ему нравится работать под руководством Леонида Слуцкого, при котором он закрепился в основе. Тренер тоже заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе и приносил пользу «Рубину». На данный момент в клубе не горят желанием продавать его.

В случае продажи хавбек может стать самой дорогой продажей в истории «Рубина». На сегодняшний день самую большую прибыль казанцы получили при продаже Сердара Азмуна, который перешел «Зенит» за 10 миллионов евро.

19-летний грузин в текущем сезоне провел шесть матчей за «Рубин» и сделал три результативные передачи.