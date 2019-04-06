СМИ: Игроки "Спартака" получают баллы за тренировки

После назначения Олега Кононова главным тренером "Спартака" игроки получают баллы за тренировки, сообщает "БИЗНЕС Online".

По информации издания, тренеры стали начислять игрокам очки за каждое действие во время занятий. Отвечает за это аналитик красно-белых Михаил Кожевников. Подсчитываются все игровые упражнения, удары по воротам и прочее. Очки начисляются и вратарям.

В частности, игроки команды, которая одержала победу в двухсторонней игре, получают по три очка. За ничью и поражение очки не начисляются. В конце месяца тренерский штаб подсчитывает очки. Футболисты, у которых меньше всего набранных баллов за определенный период, оплачивают командный ужин в ресторане.

Также появилось еще одно обязательное мероприятие - командный ужин после каждого матча. Кононов собирает игроков в ресторане после игры, где футболисты, тренеры и персонал проводят совместный ужин.

Иногда на ужин приезжают семьи игроков. В конце вечера Кононов выступает с речью перед командой, где говорит о плюсах и минусах прошедшей игры и даёт краткую оценку. Футболисты считают, что это помогает сохранять положительную атмосферу в команде.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.