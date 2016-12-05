17:00 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Гончаренко готов возглавить ЦСКА, если клуб зимой вернет Васина

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Возвращение защитника Виктора Васина из "Уфы" в ЦСКА в зимнее трансферное окно является одним из условий перехода Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев, утверждает ТАСС. Специалист видит Васина игроком основы ЦСКА. Столичный клуб владеет правами на Васина, в "Уфе" он играет на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду из Башкирии зимой и сменит на посту наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Сам специалист, впрочем, в интервью "СЭ" не подтвердил данную информацию.

Васин в текущем сезоне провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.

результаты опроса
43962 чел.
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леонид КУЧУК
3.2%
Виктор ГОНЧАРЕНКО
38.6%
Александр ГРИШИН
8.6%
Олег КОНОНОВ
17.7%
Дмитрий ХОМУХА
3.1%
Сергей СЕМАК
19.8%
Иностранный специалист
9.0%

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3842541

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (15)
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sars882

РоялХантер убил)))

21:14 5 декабря

pravda1979

...а вместе с ним и всех воспитанников армейского клуба, желательно не престарелого возраста. ))

19:19 5 декабря

Михаил Тверь

Да, интересно! А почему Васин, а не Бускетс или Серхио Рамос?

18:52 5 декабря

Реалист!

Смешное требование. Или в ЦСКА тренер настолько бесправный, что и такие вопросы нужно ставить в форме ультиматума?

18:17 5 декабря

delacrua

Васи в защите. ахаха.

17:56 5 декабря

RoyalHunter

будут играть в три защитника: Вася, Васин и васин брат

17:50 5 декабря

Стриж

...и еще Базелюка, угу.

17:37 5 декабря

Стриж

...а также Самодина, Салугина, Ефремова и Правосуда.

17:30 5 декабря

fireman32

Гинер с удовольствием удовлетворит этот каприз))

17:24 5 декабря

baddy

Да этот спец похлеще Бердыева будет. Ещё ничего не выиграл, а уже условия ставит.

17:23 5 декабря

shpasic

Васин - это на смену В. Березуцкому, а Алёшина не найдётся?

17:22 5 декабря

Бергкамп 10

maximum080 ну как раз таки может в условиях аренды есть пункт о досрочном возвращении

17:19 5 декабря

maximum080

где вы такие условия нашли утка

17:17 5 декабря

Бергкамп 10

то что Васин нужен ЦСКА Это факт..но такие условия Гончаренко ставить не будет..летом итак вернется.. Живоглядова еще захватить

17:12 5 декабря

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Материалы других СМИ