СМИ: Гончаренко готов возглавить ЦСКА, если клуб зимой вернет Васина

Возвращение защитника Виктора Васина из "Уфы" в ЦСКА в зимнее трансферное окно является одним из условий перехода Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев, утверждает ТАСС. Специалист видит Васина игроком основы ЦСКА. Столичный клуб владеет правами на Васина, в "Уфе" он играет на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду из Башкирии зимой и сменит на посту наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Сам специалист, впрочем, в интервью "СЭ" не подтвердил данную информацию.
Васин в текущем сезоне провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.
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sars882
РоялХантер убил)))
21:14 5 декабря
pravda1979
...а вместе с ним и всех воспитанников армейского клуба, желательно не престарелого возраста. ))
19:19 5 декабря
Михаил Тверь
Да, интересно! А почему Васин, а не Бускетс или Серхио Рамос?
18:52 5 декабря
Реалист!
Смешное требование. Или в ЦСКА тренер настолько бесправный, что и такие вопросы нужно ставить в форме ультиматума?
18:17 5 декабря
delacrua
Васи в защите. ахаха.
17:56 5 декабря
RoyalHunter
будут играть в три защитника: Вася, Васин и васин брат
17:50 5 декабря
Стриж
...и еще Базелюка, угу.
17:37 5 декабря
Стриж
...а также Самодина, Салугина, Ефремова и Правосуда.
17:30 5 декабря
fireman32
Гинер с удовольствием удовлетворит этот каприз))
17:24 5 декабря
baddy
Да этот спец похлеще Бердыева будет. Ещё ничего не выиграл, а уже условия ставит.
17:23 5 декабря
shpasic
Васин - это на смену В. Березуцкому, а Алёшина не найдётся?
17:22 5 декабря
Бергкамп 10
maximum080 ну как раз таки может в условиях аренды есть пункт о досрочном возвращении
17:19 5 декабря
maximum080
где вы такие условия нашли утка
17:17 5 декабря
Бергкамп 10
то что Васин нужен ЦСКА Это факт..но такие условия Гончаренко ставить не будет..летом итак вернется.. Живоглядова еще захватить
17:12 5 декабря