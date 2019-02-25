СМИ: Буланова подала в суд на Радимова из-за неуплаты алиментов

Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа, главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова, утверждает "Фонтанка". Певица обратилась в судебный участок № 11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Радимова на содержание общего сына 2007 года рождения.

По вынесенному судебному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство, следует из банка данных ФССП.

Буланова и Радимов расстались в 2016 году.

Сегоодня стало известно, что еще один бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков задолжал алименты. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, он должен выплатить по алиментам первой дочери Марии 13,478 миллиона рублей.