Слуцкий рассказал, что не почувствовал отпуска

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возобновлении тренировок. В первом туре нового сезона казанцы примут «Локомотив».

— Мы возобновили занятия, поэтому особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба. — Поэтому все нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как все было пять дней назад.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 10-е место.