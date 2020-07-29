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Слуцкий рассказал, что не почувствовал отпуска

08:46
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возобновлении тренировок. В первом туре нового сезона казанцы примут «Локомотив».

— Мы возобновили занятия, поэтому особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба. — Поэтому все нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как все было пять дней назад.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 10-е место.

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