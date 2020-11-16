Слуцкий о Кварацхелии: «Он живет в Диснейленде и развлекается на максимуме»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе с форвардом Хвичей Кварацхелией.

— Насколько я знаю, до сих пор Головин очень часто свои эмоциональные проблемы переживает, разговаривая с вами, вы с ним часто общаетесь. С Хвичей похожее бывает?

— Во-первых, языковая проблема. Это раз. Как бы он все понимает, но таки так общаться не он может. Здесь все-таки есть языковая ситуация. Во-вторых, Головин был более рефлексирующий, более взрослый, даже в этом же возрасте, в котором находится Хвича. Ему нужно дать мяч, дать игровое время, вписать немножко по тактике, описать принципы — и наслаждаться процессом или разочаровываться, когда у него что-то не получается. В принципе, на данном этапе этого достаточно, чтобы им управлять, и чтобы он рос.

У Головина были очень серьезные коммуникационные проблемы, я об этом говорил. Он не мог общаться внутри коллектива, болезненно реагировал на жесткий юмор старожилов. И братья Березуцкие, и Акинфеев, и Вернблум шутили на грани фола. Да какой на грани фола — на пять красных карточек за две минуты.

Во-первых, здесь нет таких людей, которые могли бы вот так прямо напихать. Во-вторых, его все любят внутри команды. В-третьих, он такой легкий в плане характера, особо не парится на какие-то темы, все время улыбается, сильно не задумывается. Он живет в кайфе, в хорошем смысле этого слова. Живет на базе, вечером сам еще выходит, всегда занимается. Я тоже долго на базе и в окно вижу, что он опять пошел что-то оттачивать, делать. Причем это не то что такой труд, как у Эдегора, который в тренажерном зале работал, прорабатывал каждую мышцу, там все упражнения расписаны. Ему захотелось бить пенальти — он бьет. Я ему говорю: «Чего ты пенальти бьешь? Тебе все равно в игре никто не даст их бить». Ну ему просто хочется. Это не столько разумная работа, сколько больше эмоциональная.

Ему нравится мяч, нравится футбол, нравится возиться с мячом, нежели какая-то грамотная, выстроенная методика. В тренажерном зале я его не видел ни разу. Имеется в виду не когда общекомандные занятия, а вне рабочего времени. Я там часто бываю. Кварацхелия не будет развлекаться в тренажерном зале. Когда ему скучно, он не пойдет туда. Туда пойдут уже более опытные игроки, у которых хронические травмы, которые там именно осознанно работают. Он такой пока футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К огромному счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией, — сказал Слуцкий в интервью комментатору Нобелю Арустамяну. Видео опубликовано в его Telegram-канале.