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Скопинцев понимает, что нужно для перехода в клуб Европы

00:46
Дмитрий Скопинцев (справа). Фото ФК "Динамо"
Дмитрий Скопинцев (справа). Фото ФК "Динамо"
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что в будущем хочет поиграть в ведущем чемпионате Европы. Футболист понимает, что для этого нужно провести сильный сезон в России.

— Футболист, который сыграл в Лиге чемпионов, проявил себя в сборной, ему надо уезжать. Например, Головин, который перерос чемпионат России и уехал, — сказал Скопинцев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Все говорят в Европу, но Европа разная бывает. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Франция. Сейчас я имею практику в «Динамо», нормально играю. Проецирую свои мысли так, что хотелось бы уехать в будущем. Испания и Англия — мечта, но сейчас я себе отдаю отчет, что нужно провести сильный сезон.

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