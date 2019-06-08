Скауты "Краснодара" следят за игрой израильского защитника

Российские клубы проявляют интерес к защитнику сборной Израиля и "Маккаби" из Тель-Авива Эли Дасе. Во время последнего матча израильской сборной с Латвией за игрой 26-летнего футболиста наблюдали представители "Краснодара". Конкуренцию "быкам" может составить "Вердер", чьи скауты также следят за Дасой. Бременскому клубу Дасу рекомендовал главный тренер сборной Израиля Андреас Херцог.

Также израильские СМИ сообщают об интересе к нему со стороны московских клубов: ЦСКА, "Локомотива" и "Спартака". На следующем матче с Польшей ожидается присутствие их скаутов.

Даса в прошлом сезоне в составе "Маккаби" провел 23 матча в чемпионате Израиля, забил два мяча. (Эли Швидлер)