Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян и другие ветераны отечественного футбола возложат венки у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в понедельник, шестого мая, сообщает официальный сайт РФС.

На традиционном мероприятии также будут: Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Сергей Ольшанский, Валентин Афонин, Николай Киселев, Виктор Папаев​ и многие другие. Кроме того, почтить память воинов придут вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Галина Севидова, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Ольга Маслаченко, а также дочь Николая Старостина Елена.

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