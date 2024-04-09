Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

Хавбек «Балтики» Козлов: «Очень ждал матч с «Зенитом», было много знакомых»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

«Очень ждал матч с «Зенитом», было много знакомых, с которыми рад был встретиться. С первого дня прекрасно чувствую себя в команде.

Никаких отличий в работе и тренировках между «Зенитом» и «Балтикой» нет, все прекрасно, все трудятся на 100 процентов. Отличия только в городе», — цитирует Козлова Metaratings.ru.

Воспитанник «Зенита» в этом сезоне провел за «Балтику» 3 матча в РПЛ и сделал 1 голевой пас.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Игорь Шалимов подвел итоги матча ЦСКА с «Факелом»
«Урал» попросил ЭСК разобрать два эпизода в матче против «Крыльев Советов»
Весна Абаскаля в «Спартаке» — кошмар. Но пока ему дают работать
Шалимов: «У «Спартака» в игре с «Динамо» было 0 голевых моментов, Лещук подарил им победу»
Еженедельный рейтинг лучших игроков РПЛ: Сперцян и Кордоба — в топ-3, Бителло потерял пять позиций
Бышовец рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Хаджикадунича заявил, что игрок не вернется в «Ростов» ближайшим летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости