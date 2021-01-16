Сигурдссон: «Полностью заряжен и готов к новым вызовам»
21:36
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от сборов армейцев в межсезонье.
«Рад вернуться! Полностью заряжен и готов к новым вызовам», — написал исландец в Instagram.
Завтра команда отправится в испанский Кампоамор, где проведет подготовку к возобновлению сезона.
В первой части сезона Сигурдссон забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 встречах РПЛ.
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