Сигурдссон: «Полностью заряжен и готов к новым вызовам»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от сборов армейцев в межсезонье.

«Рад вернуться! Полностью заряжен и готов к новым вызовам», — написал исландец в Instagram.

Завтра команда отправится в испанский Кампоамор, где проведет подготовку к возобновлению сезона.

В первой части сезона Сигурдссон забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 встречах РПЛ.