РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шведские новички «Ростова» вылетели в Россию

18:48
Шведские новички «Ростова» летят в Россию. Фото Instagram
Шведские новички «Ростова» летят в Россию. Фото Instagram
Теги:

«Ростов» объявил о подписании двух перспективных футболистов из Швеции — Армина Гиговича и Понтуса Альмквиста. Оба футболиста сегодня вылетели в Россию.

Шведские новички «Ростова» летят в Россию. Фото Instagram
Шведские новички «Ростова» летят в Россию. Фото Instagram

По данным Transfermarkt, покупка Альмквиста стала самым дорогим приобретением «Ростова» за всю историю клуба. За него отдали 3,75 миллиона евро. В свою очередь Гигович обошелся «Ростову» в 1,75 миллиона евро.

Контракты с обоими шведами клуб подписал на пять лет.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир