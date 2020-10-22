Шведские новички «Ростова» вылетели в Россию

«Ростов» объявил о подписании двух перспективных футболистов из Швеции — Армина Гиговича и Понтуса Альмквиста. Оба футболиста сегодня вылетели в Россию.

Шведские новички «Ростова» летят в Россию. Фото Instagram

По данным Transfermarkt, покупка Альмквиста стала самым дорогим приобретением «Ростова» за всю историю клуба. За него отдали 3,75 миллиона евро. В свою очередь Гигович обошелся «Ростову» в 1,75 миллиона евро.

Контракты с обоими шведами клуб подписал на пять лет.