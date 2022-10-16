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Сегодня, 15:07

Швец заявил, что пока не думает о новом контракте с «Ахматом»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением относительно своего будущего в грозненском клубе.

«У меня заканчивается контракт следующим летом. Готов ли я остаться в команде? Пока ни о чем не думаю. Делаю свое дело на поле. Пока клуб не ведет со мной переговоры. Рано об этом говорить сейчас. Впереди целый сезон. Посмотрим, что будет дальше. Наверное, сядем поговорим позже. Но сейчас все мысли о футболе», — приводит слова Швеца «РБ Спорт».

Он также рассказал об атмосфере в «Ахмате» после назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«Сейчас в команде у нас очень хорошая атмосфера, ребята очень довольны. Ташуев привнес в команду позитивную энергию. Работаем дальше. Потихоньку привыкаем к новым требованиям. Уже видно, что с его приходом есть результат. Будем продолжать», — добавил Швец.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Торпедо» (23 октября).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-shvets-ahmat-poka-ne-predlagaet-novy-j-kontrakt-sejchas-vse-my-sli-o-futbole/

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Ливерпуль
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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

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ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Антон Швец
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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Квинси Промес

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