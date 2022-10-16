Швец заявил, что пока не думает о новом контракте с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением относительно своего будущего в грозненском клубе.

«У меня заканчивается контракт следующим летом. Готов ли я остаться в команде? Пока ни о чем не думаю. Делаю свое дело на поле. Пока клуб не ведет со мной переговоры. Рано об этом говорить сейчас. Впереди целый сезон. Посмотрим, что будет дальше. Наверное, сядем поговорим позже. Но сейчас все мысли о футболе», — приводит слова Швеца «РБ Спорт».

Он также рассказал об атмосфере в «Ахмате» после назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«Сейчас в команде у нас очень хорошая атмосфера, ребята очень довольны. Ташуев привнес в команду позитивную энергию. Работаем дальше. Потихоньку привыкаем к новым требованиям. Уже видно, что с его приходом есть результат. Будем продолжать», — добавил Швец.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Торпедо» (23 октября).