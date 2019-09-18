Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после матч 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Швец был удален с поля на 62-й минуте за грубый фол на хавбеке «Ростова» Матиасе Норманне.

— По Швецу комитет пришел к общему мнению, что это серьезное нарушение, — цитирует «РИА Новости» Григорьянца. — Оно напоминает нарушение Понсе в адрес вратаря московского «Динамо». Швец мог нанести очень серьезную травму игроку «Ростова». Швец дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации.