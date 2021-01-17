РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в первом контрольном матче

20:01
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого контрольного матча на сборе в турецком Белеке, в котором бело-голубые уступили серебряному призеру чемпионата Польши «Леху» (0:2).

— Мы только начали подготовку, высокие нагрузки, — сказал Шварц. — Сегодня были хорошие отрезки, когда мы здорово прессинговали. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили два гола. Но я не могу сказать, что я недоволен игрой.

21 января у «Динамо» запланирован матч против польского «Ракува».

(Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир