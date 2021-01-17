Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в первом контрольном матче

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого контрольного матча на сборе в турецком Белеке, в котором бело-голубые уступили серебряному призеру чемпионата Польши «Леху» (0:2).

— Мы только начали подготовку, высокие нагрузки, — сказал Шварц. — Сегодня были хорошие отрезки, когда мы здорово прессинговали. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили два гола. Но я не могу сказать, что я недоволен игрой.

21 января у «Динамо» запланирован матч против польского «Ракува».

(Константин Алексеев)