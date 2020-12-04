Шварц: «Динамо» работает над реализацией»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о реализации моментов команды.

«Удары по воротам? Это значимый для нас момент в тренировочном процессе. Мы работаем над реализацией. С «Ростовом» мы могли сравнять счет в начале второго тайма. Были хорошие моменты. Надо бить и издали. Как показывает международная практика, основные мячи забиваются из штрафной. В пределах 5-11 метров, либо 16-метровой отметки. Но не запрещается бить из-за пределов штрафной», — сказал Шварц.

(Наталья Юрина)