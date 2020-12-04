Шварц: «Динамо» работает над реализацией»
14:39
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о реализации моментов команды.
«Удары по воротам? Это значимый для нас момент в тренировочном процессе. Мы работаем над реализацией. С «Ростовом» мы могли сравнять счет в начале второго тайма. Были хорошие моменты. Надо бить и издали. Как показывает международная практика, основные мячи забиваются из штрафной. В пределах 5-11 метров, либо 16-метровой отметки. Но не запрещается бить из-за пределов штрафной», — сказал Шварц.
(Наталья Юрина)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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