«Сходите на программу «Самый умный», там вам не будет равных». Рассказов повздорил с подписчиком в Instagram
Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику от одного из подписчиков у себя в Instagram.
Футболист опубликовал у себя мотивирующий ролик «Готовы к спорту», в котором говорится: «Любые трудности можно преодолеть и ощутить радость победы».
— Тут ни слова про контракты, и что бабос главное, — написал в комментариях один из подписчиков Рассказова. — Зеленую купюру лучше выложи, это тобой движет.
— А вы лучше сходите на программу «Самый умный», — ответил Рассказов. — Думаю, с вашими знаниями у вас не будет равных.
— Тут даже знания не нужны, чтобы все понять, — вновь написал подписчик.
— Мне кажется, что вы пересидели на всяких пабликах, — заявил Рассказов. — Я могу и про вас написать что угодно в интернете. Читайте дальше.
Из Instagram Николая Рассказова pic.twitter.com/rGaz3AndxI— dolvya (@dolvya1) August 21, 2020
Из Instagram Николая Рассказова pic.twitter.com/3nY6ezX3W0— dolvya (@dolvya1) August 21, 2020