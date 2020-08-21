РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сходите на программу «Самый умный», там вам не будет равных». Рассказов повздорил с подписчиком в Instagram

15:50
Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак»
Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику от одного из подписчиков у себя в Instagram.

Футболист опубликовал у себя мотивирующий ролик «Готовы к спорту», в котором говорится: «Любые трудности можно преодолеть и ощутить радость победы».

— Тут ни слова про контракты, и что бабос главное, — написал в комментариях один из подписчиков Рассказова. — Зеленую купюру лучше выложи, это тобой движет.

— А вы лучше сходите на программу «Самый умный», — ответил Рассказов. — Думаю, с вашими знаниями у вас не будет равных.

— Тут даже знания не нужны, чтобы все понять, — вновь написал подписчик.

— Мне кажется, что вы пересидели на всяких пабликах, — заявил Рассказов. — Я могу и про вас написать что угодно в интернете. Читайте дальше.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир