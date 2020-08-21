«Сходите на программу «Самый умный», там вам не будет равных». Рассказов повздорил с подписчиком в Instagram

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику от одного из подписчиков у себя в Instagram.

Футболист опубликовал у себя мотивирующий ролик «Готовы к спорту», в котором говорится: «Любые трудности можно преодолеть и ощутить радость победы».

— Тут ни слова про контракты, и что бабос главное, — написал в комментариях один из подписчиков Рассказова. — Зеленую купюру лучше выложи, это тобой движет.

— А вы лучше сходите на программу «Самый умный», — ответил Рассказов. — Думаю, с вашими знаниями у вас не будет равных.

— Тут даже знания не нужны, чтобы все понять, — вновь написал подписчик.

— Мне кажется, что вы пересидели на всяких пабликах, — заявил Рассказов. — Я могу и про вас написать что угодно в интернете. Читайте дальше.

Из Instagram Николая Рассказова pic.twitter.com/rGaz3AndxI — dolvya (@dolvya1) August 21, 2020