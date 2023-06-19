Шмаров считает, что «Спартак» должен продлить контракт с Промесом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на новость о том, что форвард красно-белых Квинси Промес был приговорен судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство", — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.