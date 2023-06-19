Кечинов считает, что Промес не будет портить имидж «Спартака» из-за приговора

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал для «СЭ» ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

В понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года.

«Не думаю, что он будет серьезно портить имидж «Спартака». Промес очень много сделал для этой команды», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.