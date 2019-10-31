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Школьник, ставший жертвой травли сверстников, побывал на тренировке «Спартака»

16:14
Youtube-канал ФК «Спартак». Фото ФК «Спартак» Юный болельщик смотрит матч в компании Федора Смолова. Фото «Мутко против»
Youtube-канал ФК «Спартак». Фото ФК «Спартак»
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Юный болельщик «Спартака» Александр Пьяниченко, который подвергся издевательствам со стороны старшеклассников в школе, посетил тренировку красно-белых. На занятие его пригласил капитан команды Георгий Джикия.

Как сообщает канал «Спартака» в Youtube, сразу после матча с «Локомотивом» (3:0) юный болельщик посетил базу в Тушине и провел разминку вместе с капитаном красно-белых, пробил по воротам Александру Максименко, а также принял участие в командном упражнении на поле под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее болельщик посетил матч «Локомотива» и «Спартака». На стадион его пригласил форвард «Локо» Федор Смолов. Игру мальчик смотрел в компании Смолова и рэпера Фараона, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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