Школьник, ставший жертвой травли сверстников, побывал на тренировке «Спартака»

Юный болельщик «Спартака» Александр Пьяниченко, который подвергся издевательствам со стороны старшеклассников в школе, посетил тренировку красно-белых. На занятие его пригласил капитан команды Георгий Джикия.

Как сообщает канал «Спартака» в Youtube, сразу после матча с «Локомотивом» (3:0) юный болельщик посетил базу в Тушине и провел разминку вместе с капитаном красно-белых, пробил по воротам Александру Максименко, а также принял участие в командном упражнении на поле под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее болельщик посетил матч «Локомотива» и «Спартака». На стадион его пригласил форвард «Локо» Федор Смолов. Игру мальчик смотрел в компании Смолова и рэпера Фараона, сообщает Telegram-канал «Мутко против».