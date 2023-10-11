Малышев: «Возможно, Черчесов с кем-то из совета директоров «Спартака» чай попил»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о приглашении на пост главного тренера московской команды Станислава Черчесова. Он не исключает, что специалист мог встретиться с кем-то из совета директоров клуба.

«Я бы ответил так — с одной стороны, совершенно точно могу сказать, что ни со Станиславом Саламовичем, ни с каким-либо еще из отечественных или зарубежных тренеров не было переговоров о приходе в «Спартак». Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе. На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. Ранее тренер отмечал, что чувствует поддержку руководства и игроков команды.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.