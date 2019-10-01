Шиманьски получил вызов в две сборные Польши

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски вызван как в первую сборную Польши, так и в молодежную, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист сначала отправится в расположение национальной команды, которая на данный момент возглавляет группу J отбора Евро-2020 с 13 очками и которой предстоит два матча — 10 октября в Риге с Латвией и 13 дома в Варшаве против Македонии. Затем полузащитник переместится в состав «молодежки», которая к тому времени уже сыграет с российской, куда, получили вызов партнеры Себастьяна по «Динамо» Роман Евгеньев и Вячеслав Грулев. 15 октября лидирующие в пятой группе поляки в Лодзе померяются силами с сербами. После этого Шиманьски вернется в расположение «Динамо».

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