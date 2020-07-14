Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА. Сергей Игнашевич отмечает день рождения
Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Торпедо», известный российский футболист Сергей Игнашевич. Ему исполнился 41 год.
Игнашевич ранее также работал с молодежной командой ЦСКА. В «Торпедо» он с 2019 года, а в нынешнем году стал главным тренером.
В качестве игрока он выступал на позиции защитника за «Спартак-Орехово», «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА, а также сборную России. С «Локо» он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В составе ЦСКА он стал чемпионом страны пять раз. Также Игнашевич шесть раз выиграл с армейцами Кубок России и столько же раз — Суперкубок, а также стал победителем Кубка УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России. На ЧМ-2018 он вместе с командой дошел до 1/4 финала.