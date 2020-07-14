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Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА. Сергей Игнашевич отмечает день рождения

09:41
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Торпедо», известный российский футболист Сергей Игнашевич. Ему исполнился 41 год.

Игнашевич ранее также работал с молодежной командой ЦСКА. В «Торпедо» он с 2019 года, а в нынешнем году стал главным тренером.

В качестве игрока он выступал на позиции защитника за «Спартак-Орехово», «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА, а также сборную России. С «Локо» он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе ЦСКА он стал чемпионом страны пять раз. Также Игнашевич шесть раз выиграл с армейцами Кубок России и столько же раз — Суперкубок, а также стал победителем Кубка УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России. На ЧМ-2018 он вместе с командой дошел до 1/4 финала.

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