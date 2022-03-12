Шамар Николсон отметил настрой, с которым работает Паоло Ваноли в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал об адаптации в московском клубе и поделился мнением о главном тренере Паоло Ваноли.

— Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде?

— Просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны. Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

— Что можешь сказать о Паоло Ваноли?

— Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает.

Футболист перешел в «Спартак» в декабре 2021 года. Контракт с 24-летним форвардом сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.