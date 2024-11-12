Шалимов считает, что Батраков ведет игру «Локомотива»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел» (2:1).

«Снова комплименты Батракову, который опять получил звание лучшего футболиста, и в целом является главным действующим лицом в позиционной атаке «Локомотива». Очень понравилось, как играл «Локомотив» в первом тайме — и моменты создавались, и то, как накрывали соперника при потере мяча, произвело впечатление. Батраков ведет всю игру.

Пенальти был и первый, и второй. По первому не понял, зачем игрок «Факела» ставил так ногу, шел вообще в этот отбор. Батраков хорошо пробил — при этом не устраивал цирковых номеров, подпрыгивая перед ударом, а просто шел, ожидая, куда упадет вратарь. «Факел» забил гол достаточно курьезный после того, как мяч попал в пятку Каштанову и отлетел к Маркову, и в этой зоне не оказалось игрока «Локо». А второй пенальти — на мой взгляд, технический брак Калинина, Игорь встречал удар, мяч летел в руки вратарю», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. «Факел» находится на 14-м месте, набрав 12 баллов.