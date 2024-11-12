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Радимов считает, что прошлогодний «Краснодар» ни за что бы не спас ничью в Казани

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «Рубин» забрал очки у «Краснодара» (1:1).

«Рубин» играл осторожно, надежно. И пытался ошеломить с начала матча «Краснодар», что им и удалось. Они завладели инициативой, атакой. Могли забивать и забили. Для начала скажу, что прошлогодний «Краснодар» ни за что бы не спас здесь ничью и ни за что бы не стремился к победе. Было бы без шансов. Этот же «Краснодар», по нему видно, у них жажда победы. Они знают, что делать, они создали уйму моментов. Первый тайм, честно говоря, конечно, не сложился у них нормально, они были не похожи на себя, но здесь и заслуга «Рубина», наверное, да. Но второй тайм — это был «Краснодар» высокого уровня, который здорово и заслуженно добился ничьей и мог и выиграть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 37 очками, опережая на один балл «Зенит». «Рубин» находится на 7-м месте, имея в активе 19 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
РПЛ
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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