Думбия с пониманием отнесся к возможному переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Хесус Медина перейдет в «Спартак».

«Не могу говорить за Хесуса. У каждого свое видение жизни. Так тоже бывает», — приводит слова Думбия РИА «Новости».

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.