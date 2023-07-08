Думбия с пониманием отнесся к возможному переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Хесус Медина перейдет в «Спартак».
«Не могу говорить за Хесуса. У каждого свое видение жизни. Так тоже бывает», — приводит слова Думбия РИА «Новости».
8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».
«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Источник: РИА Новости
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