Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что пока не думает о переходе в клубы ведущих лиг Европы. Также он назвал планы на этот сезон.

— Хочется уехать в Европу, попробовать себя в сильной лиге или просто пока не задумывались?

— Мыслей таких точно нет. Если что-то будет и клуб отпустит, то буду рассматривать. Сейчас рано об этом думать, после 13 удачных туров, это точно.

— Правда, что вы летом могли уйти из ЦСКА?

— Была такая возможность. Уже и забыл про это. Не случилось и не случилось. Сейчас нужно смотреть вперед.

— Какую-то задачу на ближайшее время ставите?

— Для начала закрепиться в основном составе ЦСКА. Это главная цель. И, конечно, хочется в этом сезоне выйти в Лигу чемпионов, как минимум.