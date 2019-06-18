Серкейра Мурило: "Хочу помочь "Локомотиву" вернуть чемпионство"

Новичок "Локомотива" Серкейра Мурило заявил, что хочет выиграть с железнодорожниками титул чемпиона России. Сегодня стало известно, что железнодорожники заключили пятилетний контракт с 22-летним защитником.

– Я могу играть практически на любой позиции в обороне, – цитирует официальный сайт "Локо" Мурило. – В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что "Локо" – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!