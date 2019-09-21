Сергей Семак: «У Кокорина было предложение из-за рубежа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после над «Рубином» прокомментировал решение комитета по статусу игроков не регистрировать Александра Кокорина для игр в РПЛ. Футболист почти год провел в заключении, во вторник вышел на свободу по УДО.

— Мы его тестируем, в каком состоянии находится его колено. Начнет работать индивидуально, как будет готов, начнет работать вместе с командой. Мы не знали, что возможен отказ. Поэтому реакция была негативная с моей стороны. Для меня, как для тренера такой игрок очень важен. У Кокорина было предложение из-за рубежа, был вариант, чтобы он продолжил получать игровую практику в другой стране, но работать там ему запрещено. (Дмитрий Зимин)