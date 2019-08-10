Сергей Семак: "У Дриусси травма икроножной мышцы"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России рассказал о повреждении нападающего Себастьяна Дриусси.

– Сложная, нервная игра. Счет скользкий до конца. Была нервозность. Хорошо, что забили второй мяч. В первом тайме было много технического брака, плохо выходили из обороны. Во втором тайме было меньше ошибок. Был неприятный момент у наших ворот, после рикошета "Динамо" могло сравнять счет. Заслуженная победа, – рассказал Семак.

– Вы сказали про выходы из обороны во втором тайме. Было два классных выхода через Дугласа и Ракицкого.

– Во втором тайме было меньше брака. Мы ошибались на ровном месте, плохо двигались. Не всегда выходили так, как нам хотелось бы. Не было понимания своевременности, когда и как что надо делать. И на флангах были проблемы. Технический брак

– Какое повреждение у Дриусси?

– У Дриусси травма икроножной мышцы. Надо ждать обследования. (Елена Григорьевская)