Сергей Семак: "Средний уровень команд чемпионата России сейчас ниже, чем 2-3 года назад"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что уровень чемпионата России снизился в последнее время. Он подчеркнул, что его команда на фоне конкурентов не слишком выделяется.

– Я понимаю, что у нас хорошая команда, которая не сильнее и не слабее конкурентов. Потому что средний уровень команд чемпионата России сейчас ниже, чем был 2-3 года назад, – сказал Семак. – Тогда были более качественные игроки. Клубы могли себе позволить дорогостоящие покупки. Уровень был чуть выше.

Мы сейчас боремся. Наша зимняя трансферная кампания позволит нам сделать шаг вперед. Мы стояли на месте летом, а сейчас двинулись вперед. Сделаем все, чтобы добиваться результата. Летом нужно будет делать еще шаг. Изменения клубу нужны в контексте долгосрочного планирования.