Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о новом контракте нападающего команды Артема Дзюбы.

— Я думаю, Артем на все сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу, но то, что он демонстрирует своей игрой и отношением к делу, показывает, что он заслужил. По времени и финансовой составляющей, конечно, решать руководству.

Сейчас Артем — один из лидеров нашей команды, не думаю, что есть сложности с переподписанием. Наверное, это вопрос времени, думаю, мы скоро все узнаем. По крайней мере, я не слышал, что в этой ситуации есть какая-то загвоздка, ни с одной, ни с другой стороны. Все хотят.

В сезоне-2019/20 Дзюба провел 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, на его счету 13 голов и 11 результативных передач. Текущий контракт форварда с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2020 года.