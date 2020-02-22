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Сергей Семак: «Круговой долечится у нас, а потом поедет в Уфу»

22 февраля 2020, 20:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал о матчах с белорусскими командами, итогах зимних сборов, восстановлении Данила Кругового, а также замене Артема Дзюбы. Последний в матче с минским «Динамо» (1:1) был заменен на 55-й минуте.

— Расскажите, как дела у Данила Кругового.

— Сейчас первоочередная задача — полностью восстановить Данила для того, чтобы он был в форме. Мы разговаривали с «Уфой», им игрок нужен. Поэтому сначала он долечится у нас, а когда будет полностью готов, поедет в Уфу. Нам выгодно, чтобы он сыграл как можно больше матчей в Премьер-лиге, чтобы к лету прийти в состоянии тонуса.

— Дриусси оба матча сыграл рядом с Ригони — под нападающим. Это одна из его самых любимых позиций, но в «Зените» мы нечасто видели его там. Как оцените его игру на этой позиции и есть ли у него шанс сыграть нападающего в сезоне?

— Да, он играл вторым нападающим, и ему нравится эта позиция. В его качествах никто не сомневается — проделывает огромный объем работы, позитивный человек и прекрасный футболист. Мы довольны его отношением к делу и тем, что он показывает.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-22-sergey-semak-vozvrashchaemsya-v-peterburg-gde-budem-gotovitsya-k-matchu-s-lokomotivom-.htm

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