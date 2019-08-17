Сергей Семак: «Чтобы побеждать, нужно забивать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата»? (0:0) отметил, что недоволен результатом.

— В любой домашней игре хочется победить, но не получилось, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Атаковали, моменты были. Но чтобы побеждать, нужно забивать.

— Что не получалось?

— Не всегда бывает много моментов. У нас были моменты, но их не реализовали. В те, которые были реализованы, по какой-то причине засчитаны не были.

Тяжело было вскрывать команду, где 9 игроков стоят в своей штрафной площади. Была фланговая игра. Немножко не хватило, чтобы реализовать. Были убойные моменты. Нужно было забивать, тогда бы вопросов не было.

— С чем связана замена Смольникова?

— Он висел на карточке. Возможно, судья бы захотел уравнять составы команд. Мы подстраховались.

— Насколько довольны Ригони?

— Хорошо сыграл. И гол забил. К сожалению, не выиграли. Результатом довольны быть не можем.Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) отметил, что недоволен результатом.