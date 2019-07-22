Сергей Рыжиков: "В РПЛ есть возрастной стереотип. В Европе к этому более лояльны"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков посетовал, что в чемпионате России много внимания уделяется возрасту футболистов. По словам 38-летнего голкипера, он поздно раскрылся в футболе, потому что не сразу "нашел свое место".

– В РПЛ в целом, наверное, есть возрастной стереотип. Смотрят в паспорт, так скажу, – цитирует "Реальное время" Рыжикова. – В Европе к этому более лояльны и смотрят на мастерство футболиста, а не на его возраст. Посмотрите на Сашу Анюкова – он вернулся, вышел, отыграл 65 минут и, е-мое, все 26 тысяч на стадионе аплодировали. И еще столько же у телевизоров.

– Вы достаточно поздно созрели как вратарь. Почему?

– Наверное, я должен был пройти свой путь становления. Найти свое место, как я это сделал в "Рубине". Кафанов меня нашел, пригласил и у меня все получилось. Так получилось, что я прошел и область, и КФК, и в первой лиге за "Анжи" играл. Побывал и в "Локомотиве", и в Томске. И только в "Рубине" нашел себя и состоялся как вратарь.

Наверное, мне был предначертан такой путь. Согласитесь, далеко не каждый начинает вратарскую карьеру, как Игорь Акинфеев или Буффон. Это – уникумы. Кому-то приходится ждать и до 28-30 лет.