Сергей Прядкин: "Подготовили ходатайство об уменьшении минимальной вместимости стадионов команд РПЛ. Сегодня отправим в РФС"

Президент РПЛ Сергей Прядкин после собрания клубов премьер-лиги прокомментировал предложение президента "Урала" Григория Иванова об уменьшении вместимости стадиона для допуска к играм.

– Предложение "Урала" по сокращению вместимости на какой стадии?

– Мы это рассматривали и обсуждали. Действительно, не только они требуют этого. Иванов сегодня попросил поставить это на голосование. Доголосовались о том, чтобы выйти с ходатайством в РФС о снижении планки вместимости. Подходить к этому надо избирательно, потому что не хотим, чтобы было искусственное занижение посещаемости, Вот "Оренбург" приводили в пример, что на них семь тысяч точно ходят, а больше нет. Лучше иметь арену которая компактная и самое главное, Иванов об этом сказал, чтобы стадионы подходили по остальным требованиям.

Предлагается ограничить до восьми тысяч, мы подготовили ходатайство и направим сегодня в РФС. Региональные клубы поддержали, потому что в ФНЛ много старых арен и с точки зрения бюджета будет легче играть на небольшой арене.

– Кто высказывал сомнение по поводу расширения?

– Позиция Федуна и так ясна. Кикнадзе сегодня говорил. Бабаев сказал, что для нашей большой страны нужно больше играть, но опять же с оговоркой. Я тоже считаю, что клубы должны быть финансово обеспечены. Сегодня "Анжи" поблагодарили, потому что считайте клубы помогли им и они доиграли. Мы не хотим повторения такой ситуации. И не надо ставить невыполнимые задачи. После выхода в РПЛ команды заявляют, что надо увеличивать платежную ведомость, поменять всех игроков. Но вы закрепитесь сначала в лиге, а то увеличивают бюджет и вдруг бахнули вниз. Есть неплохие игроки в U18, U20 под эгидой РФС. (Александр Рогулев)

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