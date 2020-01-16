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Сергей Прядкин переизбран президентом РПЛ

17:35
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок. Решение было принято единогласно в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ в офисе организации на Трубной улице в Москве. 58-летний функционер возглавляет главную лигу российского футбола с 2007 года.

— Да, это (переизбрание) произошло на собрании, — заявил Прядкин. —  Много разного гуляет вокруг меня. Это в рамках нашего устава.

Несколько дней назад Прядкина допросили в следственном комитете в рамках дела об оказании влияния на результат матча Олимп-ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

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