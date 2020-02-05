Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал благодарность клубам лиги за поддержку, а также отметил, что 17 марта, перед началом голосования на пост президента, представит отчет о работе лиги под своим руководством.

— Мы учли рекомендации Избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.

16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Однако РФС признала решение выборов недействительными. 4 февраля кандидаты на должность должны были подать свои заявления, однако Прядкин остался единственной кандидатурой.